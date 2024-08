Mutmaßliche Taschendiebinnen an Marienbrücke festgenommen

Nach einer Serie von Taschendiebstählen an der Marienbrücke nahe Schloss Neuschwanstein hat die Polizei drei Frauen festgenommen. Während die Opfer die Aussicht von der bei Touristen beliebten Brücke in Schwangau (Landkreis Ostallgäu) genossen, hätten die mutmaßlichen Diebinnen im Gedränge immer wieder Geldbeutel aus Rucksäcken oder Handtaschen entwendet, teilte die Polizei mit.

Mehrere Monate lang ermittelten die Beamten demnach zur Identifizierung der Bestohlenen und suchten nach Verdächtigen. Am Mittwoch hätten Beamten schließlich drei Frauen an der Brücke auf frischer Tat ertappt. Das Trio im Alter zwischen 19 und 39 Jahren sitze inzwischen in Untersuchungshaft.