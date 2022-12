Steuersünden

vor 17 Min.

Ex-TV-Koch Alfons Schuhbeck zahlt seine Steuerschulden nicht zurück

Plus Der Starkoch Schuhbeck schleuste 2,3 Millionen am Finanzamt vorbei. Würde er das Geld schnell überweisen, könnte sich an seiner Strafe einiges ändern.

Von Sarah Ritschel Artikel anhören Shape

Der frühere Promikoch Alfons Schuhbeck schuldet dem Staat 2,3 Millionen Euro. So hoch sind die Steuern, die der Großgastronom nach Auffassung des Münchner Landgerichts I über fünf Jahre hinweg hinterzogen hat. Dafür wurde er zu drei Jahren und zwei Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Würde der 73-Jährige seine Schulden schnell abbezahlen und würden seine Anwälte zusätzlich noch ihre Revision gegen das aktuelle Urteil aufrechterhalten, könnte am Ende ein neuer, milderer Schuldspruch für Schuhbeck herauskommen. Aber bisher hat er nicht gezahlt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen