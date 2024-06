Hochwasser in Schwaben

Auch für Unternehmen ist das Hochwasser eine existenzielle Gefahr

Hochwasser in Bayern - Offingen 03.06.2024, Bayern, Offingen: Sportanlagen sind vom Hochwasser der Mindel überflutet (Luftaufnahme mit einer Drohne). Seit Tagen kämpfen die Helfer in Bayern und Baden-Württemberg gegen die Flut und ihre Folgen. Die Hochwasserlage ist weiter dynamisch und unübersichtlich. Viele kleine Gemeinden sind betroffen, mancherorts spitzt sie sich die Lage sogar zu. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Plus Wassereinbruch in Gebäude, Ausfall der Frischwasserversorgung und Stopp der Produktion: Wie Firmen in der Region gegen die Flut ankämpfen.

Von Matthias Zimmermann

Die Entscheidung ist am Montagmorgen schnell gefallen. Das Werk der BWF Group in Offingen im Landkreis Günzburg bleibt geschlossen. Philipp von Waldenfels, einer der beiden geschäftsführenden Gesellschafter des Familienunternehmens, erwartet den Höhepunkt des Hochwassers erst für den Abend. Am Telefon erklärt er, wie sich die Lage vor Ort entwickelt: "Wir wollten mit einer Rumpfmannschaft starten, aber es war schnell klar, dass wir die Leute nach Hause schicken müssen. Nun warten wir, dass die Mindel zumindest wieder unter den Pegel eines hundertjährigen Hochwassers fällt, bevor wir mit Aufräumarbeiten beginnen."

Glück im Unglück und eine gute Vorbereitung haben den Betrieb wohl vor einer größeren Katastrophe bewahrt. "Wir sind sehr dankbar, dass der Landrat den Katastrophenfall so früh ausgerufen hat. Das hat die Vorbereitungen erleichtert und viele sensibilisiert", sagt von Waldenfels. Weil man nah am Wasser liegt, hat das Unternehmen den Hochwasserschutz immer schon sehr ernst genommen. Nun hatte die Werksfeuerwehr noch einen provisorischen Damm fertiggestellt, bevor die Wassermassen kamen, die den Ort großflächig überflutet haben.

