Mittelschule, Realschule, Gymnasium? Nicht nur die Noten entscheiden

Plus Viertklässler müssen sich jetzt festlegen: Mittelschule, Realschule, Gymnasium oder eine ganz andere Schulart? Fünf spannende Fakten zum Übertritt.

Der Zeugnistag ist für die allermeisten bayerischen Schülerinnen und Schüler noch sehr weit entfernt. Viertklässlerinnen und Viertklässler im Freistaat haben den wichtigsten Notenschnitt ihrer bisherigen Grundschul-Laufbahn aber Anfang Mai schon erhalten: das Übertrittszeugnis. In diesen Tagen müssen sie sich mit ihren Eltern entscheiden: Geht es an die Mittelschule, die Realschule oder wagen sie den Sprung aufs Gymnasium? Dass die Entscheidung nicht immer nur von den Noten abhängt, dokumentieren diese fünf Fakten:

1. Kinder mit Migrationshintergrund haben es schwerer