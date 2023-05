Umfrage

Mehrheit der Bayern fordert mehr Tempo bei der Windkraft

Plus Ganze 65 Prozent der Befragten würden Windräder auch vor der eigenen Haustüre tolerieren, wenn sie davon Vorteile hätten.

Von Michael Kerler, Fabian Kluge

Jahrelang hat die Bayerische Staatsregierung den Ausbau der Windkraft in Bayern stark gebremst. Neue Windräder mussten das Zehnfache der Höhe als Abstand zu bebauten Gebieten einhalten, tatsächlich gab es in vielen Orten Proteste gegen Projekte. Doch der Wind hat sich anscheinend gedreht: Die Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger zur Windkraft ist auch im Freistaat groß, insbesondere wenn die Anwohner einen direkten Nutzen daraus ziehen könnten. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Initiative Klimaneutrales Deutschland, die unserer Redaktion vorliegt.

Ganze 65 Prozent der Befragten würden laut der Umfrage den Bau von Windkraftanlagen selbst in der eigenen Gemeinde befürworten, wenn dadurch ihre Stromkosten sinken würden. Sechs von zehn Befragten stehen hinter der Windkraft, wenn die Anlagen Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand in Bayern sichern. Auch wenn der Gemeinde durch den Bau ein finanzieller Vorteil entstehen oder die Windenergie Arbeitsplätze sichern würde, wäre eine deutliche Mehrheit der Befragten für Windräder in der eigenen Ortschaft.

