Autos zusammengestoßen - beide Fahrer schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos im unterfränkischen Landkreis Haßberge sind die beiden Fahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kamen sie in ein Krankenhaus. Ein 18-Jähriger war demnach am Freitag bei Ebelsbach mit seinem Auto aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenspur geraten. Dabei kollidierte es mit dem entgegenkommenden Wagen eines 72-Jährigen. Die Fahrer wurden in ihren Autos eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 11.000 Euro geschätzt.