Feuerwehr rettet Kind und Mutter aus Brunnen

Die Feuerwehr hat ein Kleinkind und dessen Mutter aus einem Brunnen gerettet. Das ein Jahr und neun Monate alte Kind sei am Montag in Wilhelmsthal (Landkreis Kronach) auf den Brunnen geklettert, teilte die Polizei mit. Dabei sei eine Abdeckungsplatte verrutscht und das Kleinkind sei in den Brunnen gefallen. Die Mutter bemerkte den Sturz demnach und sprang hinterher. Die 33-Jährige habe das Kind über Wasser gehalten und so vor dem Ertrinken bewahrt. In dem Brunnen stand das Wasser etwa zweieinhalb Meter hoch. Die Großmutter rief die Rettungskräfte.

Feuerwehrleute bargen das Kind und die Mutter mit Leitern aus dem viereinhalb Meter tiefen Brunnen. Die Frau und das Kind wurden leicht verletzt und waren unterkühlt. Das Kleinkind wurde mit einem Hubschrauber in eine Kinderklinik geflogen, die 33-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.