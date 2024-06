Jugendliche retten 20-Jährigen vor Ertrinken

Ein 20-Jähriger ist in München von drei Jugendlichen aus einer Wasserwalze gerettet worden.

Als die Rettungskräfte am Dienstag vor Ort ankamen, hätten die drei den leblosen Mann bereits aus der Walze befreit, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Sie machten außerdem schon eine Herz-Lungen-Wiederbelebung, die Rettungskräfte intensivierten die Maßnahmen. Der Mann wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Wie der Mann in die Wasserwalze geraten konnte, war der Feuerwehr zunächst nicht bekannt.

(dpa)