Krankentransporter stößt mit Geländewagen zusammen: Zwei Patienten tot

Ein Krankentransporter mit zwei Patienten und ein Geländewagen stießen bei Selb am Mittwoch frontal zusammen. Ein 69-Jähriger und eine 95-Jährige kamen ums Leben.

Am Mittwochmittag kamen zwei Patienten aus einem Krankentransport-Fahrzeug bei einem Unfall ums Leben. Wie die Polizei berichtet, befanden sich in dem Wegen drei Personen – der 62-jährige Fahrer, ein 69-jähriger Patient und eine 95-jährige Patientin. Das Fahrzeug war gegen 11.35 Uhr von Marktleuthen in Richtung Selb (Oberfranken) unterwegs, als auf Höhe Oberweißenbach ein entgegenkommender 62-jähriger Mann mit seinem Geländewagen abbiegen wollte und aus noch unbekannten Gründen frontal mit dem Krankentransporter zusammenstieß.

Unfall bei Krankentransport: Zwei Patienten tot

Der 69-jährige Patient erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Transporters und die 95-jährige Patientin wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die Frau erlag dort am Nachmittag ihren Verletzungen.

Zur Unterstützung bei der Unfallaufnahme kamen ein Sachverständiger und ein Vertreter der Staatsanwaltschaft Hof zur Unfallstelle. Die Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme, Bergungs- und Aufräumarbeiten für mehrere Stunden gesperrt.