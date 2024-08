Betrunkener Autofahrer verursacht Stromausfall

Ein 35-Jähriger ist im Landkreis Schwandorf in der Oberpfalz betrunken mit dem Auto gegen einen Stromkasten gefahren. Nach Angaben der Polizei fiel deswegen in 20 Haushalten der Strom aus. Demnach kam der 35-Jährige am Donnerstagabend in Bodenwöhr von der Straße ab, prallte gegen einen Zaun, den Stromkasten und eine Straßenlaterne.

Nach dem Unfall habe der Mann einen Bekannten angerufen, der mit dem Fahrrad zu ihm kam. Mit dem Rad wollte sich der 35-Jährige laut Polizei aus dem Staub machen. Polizeibeamte hätten den Mann jedoch angehalten und kontrolliert. Dabei stellen sie bei ihm einen Atemalkoholwert von über 1,5 Promille fest.

Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn werde nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Bei dem Unfall sei ein Schaden von über 20.000 Euro entstanden. Der Energieversorger stellte laut Polizei nach und nach die Stromversorgung wieder her.