Mann stürzt durch Wellblechdach und stirbt

Ein Mann ist in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) durch ein Wellblechdach gestürzt und später im Krankenhaus gestorben. Der 67-Jährige habe zusammen mit Kollegen Arbeiten auf dem Dach seiner Werkstatt durchgeführt, teilte die Polizei mit. Dabei sei er nach ersten Erkenntnissen auf eine falsche Stelle getreten, bis zu fünf Meter in die Tiefe gestürzt und auf dem Betonboden der Werkstatt aufgeschlagen. Er wurde nach dem Unfall am Dienstag mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wo er später starb.

