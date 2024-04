Motorradfahrer in Weilheim-Schongau tödlich verunglückt

Ein 29-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwochnachmittag bei Weilheim (Landkreis Weilheim-Schongau) tödlich verunglückt.

Der Mann aus dem Großraum Landsberg war auf der Kreisstraße 1 in Richtung Antdorf auf der Höhe Eberfing gestürzt, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Mann erlag trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Die Fahrbahn war für mehrere Stunden voll gesperrt.

(dpa)