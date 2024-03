Neue Fränkische Weinkönigin wird gewählt

400 Termine im Jahr für den Wein - die Fränkische Weinkönigin hat viel zu tun. Bald steht fest, wer in den kommenden Monaten Werbebotschafterin für den Frankenwein wird.

Am heutigen Freitag entscheidet sich, wer die fränkischen Winzerinnen und Winzer in den kommenden Monaten als Werbebotschafterin vertreten wird. Zur Wahl der 66. Fränkischen Weinkönigin treten drei Kandidatinnen an. Die Wahl findet dieses Mal in Aschaffenburg statt. Das Ergebnis soll gegen 17.15 Uhr feststehen.

Die Fränkische Weinkönigin vertritt seit 1950 das Weinanbaugebiet Franken. Die jeweilige Amtsträgerin nimmt laut Fränkischem Weinbauverband jährlich etwa 400 Termine wie Weinfeste, Faschingsveranstaltungen und Reisen wahr, um Wein aus Franken zu vermarkten. Die derzeitige Amtsträgerin Eva Brockmann wurde auch zur Deutschen Weinkönigin gewählt.

(dpa)