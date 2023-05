Wetterdienst warnt auch heute vor Unwettern in Bayern

Der Deutsche Wetterdienst warnt auch am Dienstag in Bayern vor Unwettern, Augsburg könnte aber verschont bleiben. Welche Landkreise betroffen sind.

Nach den sommerlichen Temperaturen zum Wochenstart gab es bereits am Montag in Bayern erste Gewitter. Auch für Dienstag gibt der Deutsche Wetterdienst wieder eine Unwetterwarnung heraus. Bis zum Vormittag treten in Franken, bis zum Abend in Südbayern und in der Oberpfalz kräftige Schauer und einzelne Gewitter auf. Dabei sind Starkregen mit bis zu 25 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, kleinkörniger Hagel und Windböen mit bis zu 60 km/h möglich. Im Süden rechnet der DWD gebietsweise mit Unwettern mit heftigem Starkregen mit Mengen bis 40 Liter pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde.

Amtliche Warnung vor starkem Gewitter in Bayern: Diese Landkreise sind betroffen

Für Dienstagmorgen hat der DWD sogar eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter herausgegeben. Davon betroffen ist der Großteil des Allgäus, außer den Landkreisen Lindau und Unterallgäu, und die Landkreise Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen und Bad Tölz-Wolfratshausen. Dort gilt die Warnung von 5.35 bis 10 Uhr. In den Landkreisen Rosenheim und Traunstein warnt der DWD bis 7 Uhr vor starkem Gewitter.

In dieses Regionen kann es zu Blitzschlag kommen. Zudem sind während des Platzregens kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Gewitter in Bayern am Dienstag: Was kommt nach den Unwettern?

Laut dem DWD gibt es in der Nacht zum Mittwoch in Alpennähe noch dichte Wolken und Regen, eventuell anfangs auch noch letzte Gewitter. Ansonsten lockert es auf. Der Mittwoch wird dann meist heiter. Nur im Süden und im nördlichen Franken ist es bewölkt, in Alpennähe kann es zeitweise regnen. Auch in der Nacht zum Donnerstag wird an den Alpen und im Südosten etwas Regen erwartet. Am Donnerstag wechseln sich in Bayern Sonne und Wolken ab. Nur in Alpennähe kann es wieder nass werden. Am Freitag soll es dann in ganz Bayern trocken bleiben.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 17°C, nachmittags 20°C und abends 16°C. Es wird heute voraussichtlich 1 Sonnenstunden geben.

Wetter in Augsburg in den kommenden Tagen

Dienstag, 23. Mai: trocken, Mix aus Sonne und Wolken, bis zu 20 Grad

trocken, Mix aus Sonne und Wolken, bis zu 20 Grad Mittwoch, 24. Mai: trocken, Sonne und Wolken, Höchsttemperaturen bis zu 15 Grad

trocken, Sonne und Wolken, Höchsttemperaturen bis zu 15 Grad Donnerstag, 25. Mai: trocken, Sonne und Wolken, bis zu 20 Grad

trocken, Sonne und Wolken, bis zu 20 Grad Freitag, 26. Mai: erst sonnig, dann auch Wolken, Hochtemperaturen bis zu 21 Grad

Lesen Sie dazu auch