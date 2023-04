Ampel lässt Autobahnen ausbauen – doch Schwaben geht leer aus

Plus Nach dem Beschluss der Ampel-Koalition zum Autobahnausbau können die schlimmsten Nadelöhre beseitigt werden. Eine Hauptroute bleibt eine Dauerbaustelle.

Die Ampel-Regierung in Berlin hat jüngst angekündigt, Tempo zu machen beim Ausbau der Autobahnen und der Beseitigung von Engstellen – das gilt auch für Bayern. Ganz richtig ist die Darstellung freilich nicht, denn im Prinzip wird nur das umgesetzt, was die vorherige Regierung bereits 2016 beschlossen hatte.

Der schnelle Autobahnausbau war in der Berliner Koalition aber lange umstritten. Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP hatten sich erst nach zähen Verhandlungen mühsam darauf geeinigt, dass nicht nur das Schienennetz schneller modernisiert und marode Brücken rascher und einfacher saniert und ersetzt werden als bisher.