Autofahrer flüchtet vor Polizei: Haftbefehl festgestellt

Nach einem Fluchtversuch vor der Polizei ist ein Autofahrer in Haft gekommen.

Nach einem Fluchtversuch vor der Polizei ist ein Autofahrer in Haft gekommen. Der 26-Jährige habe sich in Gunzenhausen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) einer Kontrolle entzogen und sei mit seinem Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit davongerast, teilte die Polizei am Montag mit.

Auf einer Bundesstraße kam es am Sonntag anschließend zur Kollision mit einem Streifenwagen. Beamte stellten fest, dass der Mann betrunken und ohne Führerschein unterwegs war - in einem Auto, das er von einer Bekannten gestohlen haben soll. Zudem lag ein Haftbefehl gegen den Mann vor. Warum gegen ihn Haftbefehl bestand, war nicht bekannt. Der 26-Jährige wurde in eine Haftanstalt eingeliefert. Ihn erwarten nun mehrere Verfahren.

(dpa)