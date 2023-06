Vollsperrung bei Eschenrieder Spange auf A99 aufgehoben

Nach einem Unfall auf der Autobahn 99 mit hohem Sachschaden musste die Fahrbahn gesperrt werden. Die Reinigungsarbeiten sind inzwischen abgeschlossen.

Am Montagmorgen gegen 6.10 Uhr hat sich ein Verkehrsunfall auf der A99 in Fahrtrichtung München ereignet. Laut Polizei prallte ein Mann mit seinem Mercedes-Kleintransporter am Autobahndreieck München-Eschenried aus Unachtsamkeit alleinbeteiligt gegen den Fahrbahnteiler. Der 58-jährige Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. Die Hauptfahrbahn der A8 wurde nach kurzen Verkehrssicherungsmaßnahmen wieder freigegeben. Jedoch musste wegen ausgelaufener Betriebsstoffe der A99-Abschnitt Eschenrieder Spange in Fahrtrichtung Salzburg komplett gesperrt werden. Laut Polizei musste Erdreich ausgebaggert werden, weshalb die Arbeiten bis kurz nach elf Uhr andauerten. Die Eschenrieder Spanger ist inzwischen nicht mehr gesperrt.

Reinigungsarbeiten nach Unfall auf A8 abgeschlossen

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Am Fahrbahnteiler beträgt der Schaden 25.000 Euro. Zwischen Dachau und Sulzemoos hatte sich zwischenzeitlich ein Stau von etwa zehn Kilometern gebildet. Die Feuerwehren Geißelbullach und Graßlfing wurden am Unfallort eingesetzt. (dpa)