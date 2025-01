Hund bei Jagd durch illegale Falle verletzt

Ein Hund wurde bei der Jagd in Oberndorf am Lech (Landkreis Donau-Ries) durch eine illegale Falle verletzt. Er stieß bei der Nachsuche von verletztem oder totem Wild auf sie, wie die Polizei mitteilte. Der Hund schnupperte am Samstagnachmittag an der Schlagfalle, die daraufhin auslöste.

Bei den Geräten schnellt ein Bügel oder eine Platte nach dem Auslösen nach unten, um das Tier zu fangen oder zu töten. So umschloss die Falle den Hals des Hundes. Er musste wegen seiner Verletzungen zu einem Tierarzt gebracht werden. Die Polizei stellte die Falle sicher. Wer sie ausgelegt hat, ist bisher unklar. In dem Gebiet wurden bisher keine weiteren Fallen gefunden.