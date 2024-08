Können auch bayerische Kühe an Vogelgrippe erkranken?

Der Name, er will nicht mehr so recht passen. An der Vogelgrippe, wie das Virus H5N1 landläufig genannt wird, erkranken längst nicht mehr nur Hühner und Puten, Enten und Gänse, sondern auch immer mehr Säugetiere. Alpakas und Hauskatzen, Nerze und Robben infizierten sich - und zuletzt im großen Stil Milchkühe in den USA, etwa in Colorado oder Oklahoma. Freilich, zwischen München und dem Mittleren Westen liegen mehr als zehn Flugstunden. Und trotzdem blickt man aus Bayern aufmerksam auf das, was sich da jenseits des Atlantiks abspielt - vor allem, weil sich dort Farm-Mitarbeiter bei den kranken Kühen angesteckt haben.

