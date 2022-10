Volksfest

vor 16 Min.

Meine Wiesn: Ein ganz persönlicher Rückblick auf 17 Tage Oktoberfest

Plus Das Oktoberfest war in diesem Jahr anders. Manchmal war das schade – und manchmal war das auch ganz gut so. Denn es wurde über vieles gesprochen, das lange ignoriert wurde.

Von Laura Wiedemann Artikel anhören Shape

Aller Abschied fällt schwer, oder? Beim Oktoberfest ist das ein bisschen anders. Tanzen die Volksfestbesucherinnen und -besucher zum Kehraus noch wehmütig Arm in Arm mit Wiesnbedienungen und erleuchten die Festzelte mit Wunderkerzen, ist am Tag danach all der Kummer schon wieder vergessen. So war es schon immer und so ist es auch diesmal. Sonst aber war vieles anders. München und die Welt sind aus dem Wiesntrott. Schade einerseits, vor allem für die Geldbeutel von Kellnerinnen und Kellnern. Zum Glück andererseits, denn es wurde über vieles gesprochen, was die Jahre zuvor oft ignoriert wurde. Über sexistische Musik auf der Bühne oder den rassistischen Kommentar eines Wiesnwirtes.

