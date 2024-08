Lastwagen kippt auf A93 um - Fahrer verletzt

Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 93 bei Regenstauf (Landkreis Regensburg) umgekippt und liegt quer auf der Fahrbahn. Der Fahrer sei verletzt aus seinem Führerhaus geborgen worden, teilte die Polizei mit. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der Lastwagen ins Schleudern geraten und umgekippt, so die Polizei weiter.

Ein Polizeisprecher rechnet mit einem «regen Stau» auf der Autobahn. Die A93 sei in Fahrtrichtung München komplett gesperrt. Autofahrer müssen an der Abfahrt Regenstauf die Autobahn verlassen. Ab der Anschlussstelle Regensburg-Nord ist die Autobahn dann wieder befahrbar. Auf der Gegenseite sei der linke Fahrstreifen gesperrt, so der Sprecher. Wie lang die Sperrung dauert, war am Mittag unklar.