Klaus Holetschek: Vom übergewichtigen Kettenraucher zum Marathon-Mann

Herr Holetschek, Glückwunsch nachträglich zum 60. Geburtstag. Laut der aktuellen bayerischen Ernährungsstudie haben die meisten Männer in Bayern in Ihrem Alter Übergewicht. Sie dagegen sind aus der Sommerpause sichtbar schlanker zurückgekommen. Wie haben Sie das gemacht?

KLAUS HOLETSCHEK: Als früherer Bürgermeister des Kurorts Bad Wörishofen und ehemaliger Gesundheitsminister ist mir das Thema gesunde Ernährung und Bewegung sehr wichtig. Aber ich gebe zu, ich habe nicht immer danach gelebt. Mein absolutes Höchstgewicht hatte ich 1998 mit rund 100 Kilogramm. Und dass ich vor 14 Jahren mit dem Rauchen aufgehört habe, betrachte ich heute noch als einen meiner größten persönlichen Erfolge.

Und wie war es jetzt in diesem Sommer?

HOLETSCHEK: Man merkt natürlich, wenn der Anzug nicht mehr passt. Ich habe im Februar beschlossen, dass ich etwas ändern muss, mir ärztlichen Rat geholt und daraufhin die Ernährung umgestellt. Außerdem laufe ich viel, nehme – wo es geht – die Treppe. Jetzt geht es darum, das Gewicht zu halten.

Daran scheitern viele. Haben Sie einen Tipp?

HOLETSCHEK: Ach, da kämpft jeder gegen seinen eigenen inneren Schweinehund. Ich glaube, man muss die richtige Balance finden. Für mich ist die Bewegung ganz zentral, also joggen und wandern – auch um zu entspannen. Aber natürlich, wenn es stressig wird, greift man gerne mal nach einem Stück Schokolade.

Sie sündigen also?

HOLETSCHEK: (lächelt): Klar kann man sündigen. Das Leben ist ja auch Genuss. Wie gesagt, die Balance muss stimmen.

Wie lautet Ihre wichtigste Ernährungsregel?

HOLETSCHEK: Auch hier halte ich es mit Sebastian Kneipp: Er hat nichts verboten, nur das Übertreiben: „Im Maße liegt die Ordnung. Jedes Zuviel und jedes Zuwenig setzt anstelle der Gesundheit Krankheit.“

Vom früheren US-Präsidenten George W. Bush ist bekannt, dass er seinen Begleitern beim Training häufig davongelaufen ist. Wie schnell sind Sie eigentlich?

HOLETSCHEK: Ich schaue da nicht auf die Uhr, sondern laufe am frühen Morgen ganz entspannt zwei bis dreimal die Woche fünf bis sechs Kilometer. Aber ich bin schon fünf oder sechs Halbmarathons gelaufen und zweimal den Marathon. Meine beste Zeit waren 4 Stunden und 18 Minuten in Hamburg. Das war 2016 und da war ich schon stolz darauf, dass ich diese Strecke so durchgestanden habe als früherer starker Raucher.

Das Alter von Politikern wird immer wieder thematisiert. In den USA will in Donald Trump ein bald 80-Jähriger Präsident werden, in Deutschland der bald 70-jährige Friedrich Merz Bundeskanzler. Haben Sie für sich schon einen Zeitpunkt definiert, an dem Sie als Politiker kürzertreten wollen?

HOLETSCHEK: Nein. Es heißt doch immer: 60 ist das neue 40. Ich habe noch viel vor und mir macht es Spaß.

Zur Person Klaus Holetschek (60) ist seit ziemlich genau einem Jahr Fraktionschef der CSU im bayerischen Landtag und damit einer der einflussreichsten Politiker in Bayern.