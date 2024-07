So erkennt man den Hautpilz, der sich in Barbershops verbreitet

Er gibt einem das gewisse Etwas und sorgt im besten Fall für einen Selbstbewusstseinsschub. Die Rede ist von dem Gefühl, mit dem man den Friseurladen nach einem frischen, möglicherweise längst überfälligem, Haarschnitt verlässt. Ein Blick in die Barbershops des Freistaats verrät: besonders kurze Haare liegen bei der männlichen Kundschaft derzeit im Trend. Undercut, low fade, taper fade – und juckende Kopfhaut? Denn wer sich in einem Barbershop eine trendige Kurzhaarfrisur schneiden lässt, könnte sich einen hochansteckenden Fadenpilz einfangen. „Trichophyton tonsurans“ heißt die Infektion, die gerade seine Runden auf Männerköpfen dreht. Lange war sie hauptsächlich im Ringsport ein Problem. Eine Dermatologin erklärt, was man im Fall einer Infektion machen kann.

Nicolas Friese Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Epizentrum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Infektion Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis