Wahl in Memmingen

05.03.2023

Das sagen die Kandidaten nach dem überraschenden Wahlausgang in Memmingen

Plus Jan Rothenbacher (SPD) ist neuer Oberbürgermeister in Memmingen. Er holte überraschend die Mehrheit. Amtsinhaber Schilder ist "sehr enttäuscht und traurig".

Von Volker Geyer Artikel anhören Shape

Sonntag, 18 Uhr: Die Wahlhelfer sperren die Wahllokale zu und öffnen die Umschläge, die die Memminger in den vergangenen zehn Stunden in die Wahlurnen gesteckt haben. Gleichzeitig machen sich zahlreiche Bürger auf den Weg in die Rathaushalle, wo die ausgezählten Stimmbezirke nach und nach auf einer Leinwand angezeigt werden. Noch ahnt niemand in der Halle – und wohl auch in ganz Memmingen nicht – welche Überraschung sie gleich erleben werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen