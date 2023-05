Wahlen

Die Initiative "Vote 16" will Jugendlichen in Bayern eine Stimme geben

Ab wann sollten junge Menschen wählen dürfen? "Vote 16" will das Wahlalter in Bayern absenken.

Von Dominik Bunk

In vielen Bundesländern dürfen 16-Jährige bei der Kommunalwahl abstimmen, in manchen sogar bei der Landtagswahl. Nicht so in Bayern. Das Bündnis "Vote 16" will das ändern.

