Hoffnung auf Verluste der AfD hat sich nicht erfüllt

Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, hat sich enttäuscht über die Zugewinne der AfD bei der Europawahl gezeigt.

"Ich hatte vor diesem Urnengang die Hoffnung gehabt, dass die AfD nach allem, was allein in den vergangenen Monaten vorgefallen ist, in der Wählergunst verlieren könnte", sagte Knobloch am Sonntagabend. "Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt."

"Stattdessen müssen wir am Wahlabend erneut erkennen, dass ein erschreckend großer Teil der Menschen mit Fakten und Argumenten im demokratischen Diskurs nicht mehr zu erreichen ist", sagte Knobloch.

Eine breite Mehrheit habe zwar mit ihren Stimmen ein Ausrufezeichen gegen die AfD gesetzt. Das allein werde aber "nicht reichen, damit jüdische Menschen und andere Minderheiten ihr Vertrauen in die Stabilität dieser Demokratie auf Dauer nicht verlieren", sagte Knobloch. "Diese Gefahr ist sehr real, und zwar in ganz Europa."

