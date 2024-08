Waldbrand in Oberfranken: Wie hoch ist die Gefahr in anderen Teilen Bayerns?

Südlich von Schwarzenbach an der Saale (Landkreis Hof) hat sich ein Waldbrand auf einer Fläche von rund 60.000 Quadratmetern ausgebreitet. Es handelt sich aber um keinen Flächenbrand, sondern mehrere punktuelle Brände – von kleinen Glutnestern bis zu größeren Feuern. Diese haben sich laut Polizei aber nicht in der Nähe von Ortschaften ausgebreitet. Es gab keine Verletzten.

Die Polizei geht davon aus, dass der Brand am Montagabend durch einen Stromüberschlag auf den Bewuchs verursacht wurde. Daraufhin habe der Waldboden an verschiedenen Stellen angefangen zu brennen. Nach Angaben der Polizei waren mehr als 150 Einsatzkräfte vor Ort. Rund 60 von ihnen setzten am Dienstagmorgen die Löscharbeiten an letzten Glutnestern fort, unter anderem mithilfe eines Hubschraubers. Landwirte unterstützten die Einsatzkräfte mit Wassertanks. Die Polizei ermittelt zur genauen Brandursache und will gemeinsam mit dem Stromanbieter herausfinden, wie es zu dem technischen Defekt kommen konnte.

Waldbrandgefahr in Bayern steigt bei Donnerstag

Aktuell ist die Waldbrandgefahr in Bayern teilweise „sehr gering“ (Stufe 1 von 5), teilweise aber auch „mittel“ (Stufe 3). Am höchsten ist sie im Norden des Freistaats. Bis Donnerstag steigt die Gefahr und breitet sich langsam Richtung Süden aus. An diesen Messstationen im Freistaat ist die Waldbrandgefahr laut dem Waldbrandgefahrenindex dann „hoch“ (Stufe 4 von 5):

Arnstein-Müdesheim

Heinersreuth-Vollhof

Hof

Kahl/Main

Kitzingen

Markt Erlbach-Hagenhofen

Nürnberg

Ostheim vor der Rhön

Röllbach

Schonungen-Mainberg

Ab Freitag sinkt die Gefahr wieder und es gilt maximal Stufe 3.

Bis Donnerstag bleibt es größtenteils trocken in Bayern

Bis Donnerstag bleibt es im Großteils Bayerns trocken. Der Deutsche Wetterdienst erwartet lediglich in den Alpen und im Vorland einzelne Schauer und Gewitter. Die Temperatur steigt in den kommenden Tagen auf bis zu 33 Grad. Erst am Freitag ziehen auch in Franken wieder Wolken auf. Gebietsweise sind dann auch Regenschauer möglich. (mit dpa)