Weihnachtsbaum

01.12.2023

Ökobaum oder Plastiktanne?

Plus Alle Jahre wieder fragen sich viele: Naturholz oder Plastiktanne? Wer Ruhe fürs grüne Gewissen mag, muss wissen, wo er suchen soll. Dafür gibt es Hilfestellungen.

Von Christoph Frey

An die vier Millionen Christbäume stellen sich die Bayern jedes Jahr in die gute Stube. Ohne Zweifel jede Menge Holz: Doch was holen sich die Menschen da eigentlich ins Haus? Der Bund Naturschutz (BN) ist der Frage schon mehrfach nachgegangen – und hat Antworten. Bei Untersuchungen waren rund zwei Drittel der Bäume mit Pestiziden und Fungiziden belastet. Rund 90 Prozent der Bäume in Deutschlands Wohnzimmern stammen aus Plantagen. "Dort wird stark gespritzt und gedüngt – zum Schaden von Tieren, Pflanzen, Gewässern und Böden", klagt die Naturschutzorganisation. Sie hat jetzt eine aktualisierte Liste herausgegeben, wo in Bayern ökologisch unbedenkliche Biochristbäume verkauft werden.

Verkaufsempfehlungen gibt es auch vom bayerischen Ministerium für Landwirtschaft und Forsten. Es verweist auf die Mitglieder des Vereins Bayerische Christbaumanbauer, deren Gewächse an einem roten Siegel zu erkennen sind, das die regionale Herkunft garantiert. Die meisten sind in Kulturen groß geworden. Nach Angaben des Ministeriums stammen im Freistaat acht von zehn verkauften Bäumen aus Bayern und seien somit regionaler Herkunft. Wem das allein nicht reicht, der kann eine Tanne mit bayerischem Biosiegel erstehen, das einen ökologischen Aufwuchs garantiert. Salopp gesagt: Einen grüneren Tannenbaum gibt es nicht.

