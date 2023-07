Mann stirbt bei Bauarbeiten: Von Baggerschaufel getroffen

Ein 79-Jähriger ist in Mittelfranken bei Bauarbeiten von einer Baggerschaufel am Kopf getroffen worden und seinen Verletzungen erlegen.

Der Mann sei auf einem Grundstück in Gunzenhausen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) in den Schwenkbereich des Kleinbaggers geraten, teilte ein Sprecher der Polizei am Sonntag mit. Er starb noch an der Unfallstelle am Samstagmorgen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

(dpa)