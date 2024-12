Jung und online radikalisiert: Welche Gefahr in Bayern von Islamisten ausgeht

Können Islamisten den Trubel der Weihnachtsmärkte in Bayern für mörderische Anschläge nützen? Ja, die Gefahr besteht. Diesen Schluss legt eine Anhörung von Expertinnen und Experten im Innenausschuss des Landtages nahe. Dort warnten Fachleute eindringlich vor jungen Einzeltätern, die sich via Internet radikalisiert haben.

Nach den Erkenntnissen des Verfassungsschutzes leben in Bayern über 4000 Islamisten, von denen knapp 80 als offen gewaltbereit gelten. Zudem wissen die Behörden von 16 ehemaligen Kämpfern der Terror-Organisation IS, die wieder nach Bayern zurückgekehrt sind. Als stärkste Kraft innerhalb der Islamisten-Szene im Freistaat gelten die Salafisten. Einer ihrer Schwerpunkte ist Augsburg. Bereits mehrfach habe man im Vorfeld mutmaßliche Anschläge verhindert, so Josef Schinabeck vom bayerischen Verfassungsschutz – oft dank der Hinweise ausländischer Geheimdienste. Die jugendlichen Erwachsenen hätten sich via Internet radikalisiert, „der Nahost-Konflikt wirkt wie ein Katalysator.“ „Die Bedrohung ist real und präsent,“ sagte Schinabeck

Islamistische Anschläge

Bei dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche steuerte ein islamistischer Terrorist am 19. Dezember 2016 einen Sattelzug in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz im Berliner Zentrum. 13 Menschen starben, mindestens 67 weitere Besucher wurden zum Teil schwer verletzt. Der Täter konnte zunächst entkommen, wurde aber am 23. Dezember bei einer Routinekontrolle in Norditalien von Polizisten erschossen. Nach dem Anschlag wurden Weihnachtsmärkte in Deutschland und Österreich mit Straßensperren und Betonpollern abgesichert.

In Solingen hat ein mutmaßlicher islamistischer Terrorist am Abend des 23. August 2024 drei Menschen erstochen und acht weitere verletzt. In der Folge des Attentats verschärften Bund und Länder Gesetze. Seit 30. November kann die Bayerische Polizei stichprobenartige und anlasslose Kontrollen zur Durchsetzung des Waffen- und Messerverbots bei öffentlichen Veranstaltungen – dazu zählen auch Weihnachtsmärkte- und in Verbotszonen durchführen.

In München starb am 5. September 2024 ein 18-Jähriger bei einem Schusswechsel mit der Polizei. Der mutmaßliche Islamist aus Österreich hatte wahrscheinlich einen Anschlag auf das israelische Generalkonsulat geplant.