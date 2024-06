No-Show-Gebühr

Wer nicht isst, muss zahlen: Restaurants verlangen immer öfter No-Show-Gebühr

Plus Unzuverlässige Gäste sind für viele Lokale ein Problem, geplatzte Reservierungen ein großer wirtschaftlicher Schaden. Immer mehr Restaurants setzen auf "Strafgebühren".

Einfach für einen Abend gleich in mehreren Restaurants einen Tisch reservieren, um dann spontan zu entscheiden, worauf man Lust hat – ohne den anderen Lokalen abzusagen? Das kommt immer öfter vor. "Es scheint in der Tat für eine Gruppe von Gästen üblich zu werden, eine Tischreservierung als unverbindlich zu betrachten", klagt Frank-Ulrich John vom Gaststättenverband Dehoga. Jedenfalls nehme die Anzahl geplatzter Reservierungen zu, die Klagen der Gastronomie darüber würden lauter, berichtet John.

In Würzburg schlug kürzlich der emotionale Hinweis einer Tapas-Bar in den sozialen Medien große Wellen: Die "zunehmende Unverbindlichkeit in der Gesellschaft" werde für die Gastronomie "zum ernsten Problem", schrieben die Betreiber. Am Schluss des Beitrags stand der inständige Appell: "Bitte nehmt eure Tischreservierungen ernst!"

