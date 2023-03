Der Winter kommt zurück – zumindest in den Bergen

Der Frühling legt eine Pause ein. Der Sonntag zeigt sich regnerisch kühl, der Montag bringt Schnee in den Bergen. Am Dienstag wird es im ganzen Freistaat frostig.

Schade. Bayern erlebt in den nächsten Tagen ein regelrechtes Wetter-Wechselbad. In den Bergen kommt am Montag sogar der Winter zurück.

Dabei hatten wir uns schon so an milde Temperaturen und wärmende Sonnenstrahlen gewohnt. Einen Vorgeschmack auf die kommenden Tage gibt der Samstag. Sonne, Wolken und Regenschauer wechseln sich ab.

Der Sonntag präsentiert sich von seiner nassen, kühlen Seite. Selbst Gewitter schließen Experten nicht aus. Die Sonne ist laut Wetterprognosen wenn, dann nur stellenweise, in den Alpen zu sehen. Dabei sollen laut Wetterfröschen die seltenen Sonnen-Chancen im Tagesverlauf gerade für die Region Garmisch-Partenkirchen am besten stehen. Tiefsttemperaturen bewegen sich in ganz Bayern um den Gefrierpunkt. Die Schneefallgrenze fällt auf 1000 bis 1500 Meter. Die Tageshöchstwerte liegen in Nordbayern bei neun bis zehn, im Rest des Landes bei bis zu 13 Grad.

Die Woche startet in Bayern je nach Region mit Schneeregen und Schnee

Am Montag heißt es warm anziehen. In der Nacht von Sonntag auf Montag fällt die Quecksilbersäule auf bis zu minus vier Grad. Autofahrer müssen sich auf Straßenglätte einstellen. Denken Sie daran, empfindliche Pflanzen auf dem Balkon oder im Eingangsbereich entsprechend zu schützen. Tagsüber ziehen überall Wind, Regen- und Schneeschauer übers Land, die sich mit der Sonne abwechseln. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) müssen wir in Hochlagen der Alpen mit bis zu 30 Zentimeter, im Oberallgäu sogar mit bis zu 50 Zentimeter Neuschnee rechnen!

Der Dienstag ist ähnlich frostig wie der Montag. Die Temperaturen "klettern" örtlich nur um etwa ein Grad nach oben. Die Tageshöchstwerte liegen am Alpenrand bei ca. drei, im Rest des Landes bei zwischen fünf und neun Grad. Dafür zeigt sich immer wieder die Sonne. Ab der Wochenmitte bleibt das Wetter bei tendenziell höheren Temperaturen von bis zu 17 Grad wechselhaft.

Lesen Sie dazu auch