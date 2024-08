Hitze und Sonne pur: So wird das Wetter in Bayern am Wochenende

Eis essen, ins Schwimmbad oder an den See: Am Wochenende vom 9. bis zum 11. August dürften viele Menschen in Bayern Abkühlung suchen, denn dem Freistaat stehen heiße und überwiegend sonnige Augusttage bevor. Nachdem es in den vergangenen Tagen teils auch durchwachsen war und es zum Nachmittag und Abend immer wieder zu Hitzegewittern und Starkregen kam, soll das Wetter am Wochenende beständiger sein.

Wetter in Bayern: Samstag viel Sonne, Temperaturen bis 32 Grad

Der Freitag startete sonnig und trocken, die Temperaturen blieben auch am Nachmittag bayernweit knapp unter 30 Grad. Zum Abend soll es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) im Norden des Freistaats auch zeitweise bewölkt sein, im Süden häufig Sonne. Außer in der Rhön, wo es leicht regnen kann, soll es in ganz Bayern trocken bleiben. Der Wind weht mäßig, in Franken zeitweise auch stark böig. In der Nacht zum Samstag soll es gebietsweise wolkig werden, zum frühen Morgen hin aber aufklarend.

Der Samstag bringt viel Sonne, die Temperaturen klettern auf 26 bis 32 Grad. In Augsburg soll es 30 Grad heiß werden. Laut DWD gibt es nur einige flache Quellwolken und mäßigen Wind. Auch in der Nacht auf Sonntag soll es überwiegend klar bleiben, mit örtlichem Nebel, die Temperatur fällt auf Werte zwischen 18 und 12 Grad.

Wetter am Sonntag: Sonne und Hitze in Bayern

Auch am Sonntag ein ähnliches Bild: Viel Sonne in ganz Bayern, lediglich in den Alpen besteht ab dem späten Nachmittag ein geringes Schauer- und Gewitterrisiko. Der Wind weht dazu leicht aus nördlicher bis östlicher Richtung. Die Höchsttemperaturen erreichen zwischen 28 und 34 Grad, in München klettert das Thermometer auf 31 Grad. Die Nacht zum Montag bleibt klar bis gering bewölkt, nur an den Alpen kann es dichter werden - dort sich auch vereinzelte Schauer und Gewitter nicht ausgeschlossen.

Derweil beherrscht nach wie vor eine Hitzewelle Teile Südeuropas. So ist es für Einheimische wie Urlauberinnen und Urlauber in Mittel- und Süditalien in den heißesten Stunden des Tages kaum möglich, sich normal draußen zu bewegen. Auf Sizilien gilt sogar Warnstufe Rot. Auch andere Regionen kämpfen mit der Hitze, außerdem Wassermangel. Für welche Urlaubsregionen Wetterwarnungen bestehen, lesen Sie hier.