Erst Nebel, dann wieder viel Sonne: So wird das Wetter am Wochenende

Am Freitagmorgen warnt der Deutsche Wetterdienst noch vor Nebel. Im Laufe des Tages wird es in Bayern aber größtenteils sonnig und auch die Aussichten auf's Wochenende sind vielversprechend.

Nach dem wärmsten September in Deutschland seit Messbeginn im Jahr 1881 startete auch der Oktober mit viel Sonne und sommerlichen Temperaturen. Am Dienstag zogen dann jedoch Gewitter über Bayern und sorgten für einen kleinen Temperatursturz.

Der Freitag hat in Bayern vielerorts mit Nebel begonnen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für einige Regionen eine amtliche Warnung veröffentlicht. Bis 10 Uhr zieht insbesondere an Flüssen und Gewässern gebietsweise Nebel auf. Dabei ist die Sichtweite teilweise weniger als 150 Meter. Im Laufe des Tages scheint dann aber meist die Sonne, am freundlichsten wird es im Süden Bayerns. Die Temperatur steigt dabei auf bis zu 21 Grad.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 13°C, nachmittags 19°C und abends 12°C. Es wird heute voraussichtlich 6 Sonnenstunden geben.

Wetter in Bayern: Sonne und bis zu 24 Grad am Wochenende

In der Nacht auf Samstag zieht erneut Nebel auf. Vor allem in Donaunähe ist die Sichtweite örtlich dann unter 150 Meter. Untertags scheint häufig die Sonne. Insbesondere in Oberfranken erwartet der DWD aber auch teils dichte Wolkenfelder. Die Höchsttemperatur liegt dabei zwischen 17 Grad in Oberfranken und 24 Grad im Süden Bayerns. Oberhalb von 1000 Metern kann es zu Sturmböen kommen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Heftiger Regen führt in der Millionenmetropole New York zu Überschwemmungen und Sperrungen von Autobahnen, Straßen und Flughafenterminals. Video: dpa

Im Norden und Osten des Freistaats kann es in der Nacht zum Sonntag leicht regnen und auch im Laufe des Tages sind im Osten weiterhin ein paar Regentropfen möglich. Im restlichen Bayerns bleibt es größtenteils trocken. Im Norden und Osten scheint zeitweise, sonst die meiste Zeit die Sonne. Mit bis zu 25 Grad wird es noch etwas wärmer als am Samstag. Am höchsten steigt die Temperatur im südlichen Alpenvorland.

Wetter: Wärmster September seit Messbeginn 1881

Laut einer vorläufigen Bilanz war der September 2023 in Deutschland der wärmste seit Messbeginn 1881. Wie der DWD am Freitag berichtete, gab es "einen bisher in den Annalen der Wetteraufzeichnungen unerreichten Wert": Das Temperaturmittel betrug 17,2 Grad. Das waren 3,9 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990. Im Vergleich zur aktuellen und wärmeren Vergleichsperiode 1991 bis 2020 betrug die Abweichung 3,4 Grad. Die bisherigen Rekorde aus den Septembermonaten 2006 und 2016 mit jeweils 16,9 Grad wurden damit deutlich übertroffen.

Zudem war der September 2023 laut vorläufiger Bilanz auch der zweitsonnigste seit Beginn der Aufzeichnungen. Gleichzeitig war es "erheblich zu trocken", wie der DWD nach ersten Auswertungen der Ergebnisse seiner rund 2000 Messstationen meldete. (mit dpa)