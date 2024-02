Sturm und Regen: So wird das Wetter in Bayern in dieser Woche

Die neue Woche hat in Bayern meist grau und nass begonnen. Das Wetter an den kommenden Tagen wird ähnlich – teilweise kann es auch schneien.

Nach einem sehr milden Wochenende hat die neue Woche in vielen Teilen Bayerns ungemütlich begonnen. Ähnlich geht es auch an den kommenden Tagen weiter. Bis Freitag wird immer wieder Regen erwartet. Dabei bleibt es allerdings mild.

Die Schauer ziehen sich am Montagmittag schnell in die Alpen zurück. Dort kann es oberhalb von 1300 bis 1500 Metern auch schneien. Sonst ist es meist trocken, aber meist grau. Am Abend kann es von Nordwesten her wieder regnen. Im Süden und Osten wird es mit Böen um 50 km/h windig. In den Kammlagen der östlichen Mittelgebirge und in den Alpen oberhalb von 1500 Metern sind gelegentlich Sturmböen mit bis zu 80 km/h möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen sieben Grad an den östlichen Mittelgebirgen und zwölf Grad im fränkischen Tiefland und an der Donau.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 0°C, nachmittags 5°C und abends 5°C. Es wird heute voraussichtlich 0 Sonnenstunden geben.

Wetter in Bayern: Viel Regen in dieser Woche

Die Nacht zum Dienstag wird laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) verbreitet regnerisch, oberhalb von 1000 Metern fällt Schnee. Tagsüber fällt erst im Süden und Osten, am Nachmittag und Abend an den Alpen noch etwas Regen. Die Schneefallgrenze bleibt unverändert bei etwa 1000 Metern. Die Sonne scheint nur gelegentlich. Dabei steigt die Temperatur auf sieben bis elf Grad.

In der Nacht zum Mittwoch klingen die Niederschläge auch an den Alpen ab. Tagsüber bleibt es grau, vereinzelt fällt erneut etwas Regen. Nach Süden hin wird es freundlicher, im Alpenvorland ist es trocken und oft sogar sonnig. Die Temperatur liegt zwischen sieben und zehn Grad in den östlichen Mittelgebirgen, sonst zwischen elf und 14 Grad.

Auch der Donnerstag wird regnerisch. Lediglich an den Alpen kann es längere trockene Abschnitte geben. Die Temperatur steigt an den östlichen Mittelgebirgen auf maximal neun, in Mainfranken und im südlichen Alpenvorland auf bis zu 14 Grad.

Ähnliches Wetter erwartet der DWD am Freitag. Es regnet weiterhin, in höheren Lagen fällt Schnee. In Berglagen kann es stürmisch werden. Bei acht bis 14 Grad bleibt es aber weiterhin mild.