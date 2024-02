Viel Wolken, kaum Sonne: So wird das Wetter in den Faschingsferien

Es könnte sonniger sein, aber auch deutlich kühler: Das Wetter in den bayerischen Faschingsferien ist durchwachsen. Die Vorhersage für die einzelnen Tage.

Auf den Straßen wird es bunt, aber der Himmel bleibt grau: Die Wetteraussichten für Rosenmontag und Faschingsdienstag in Bayern sind durchwachsen. Narren und Närrinnen sollten überlegen, wie sich ein Regenschirm oder ein Regencape mit der Verkleidung macht. Gute Nachrichten gibt es für die Faschingsferien aber dennoch. Gegen Ende der Woche steigt die Temperatur leicht und auch die Sonne lässt sich zwischendurch blicken.

Aktuelles Bayern-Wetter: Rosenmontag bleibt wolkenverhangen

Der Montag beginnt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wolkenverhangen und mit einigen Schauern. Während das Alpenvorland zeitweise regenfrei bleibt und sich der Himmel auflockert, bekommt der Rest Bayerns an Rosenmontag kaum Sonne ab. Regen zieht aus Westen über den Freistaat. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1000 und 1200 Metern. Die Temperatur bewegt sich zwischen sechs und elf Grad.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

In der Nacht auf Dienstag nimmt der Regen in den Alpen und im bayerischen Wald ab, am Dienstagmorgen gibt es dort die letzten Schauer. Der Tag verspricht regenfrei zu bleiben – jedoch stark bewölkt. Am Nachmittag zeigt sich die Sonne gelegentlich. Sechs bis zehn Grad sind laut DWD angesagt, im Fichtelgebirge allerdings nur maximal vier Grad.

Faschingsferien 2024 in Bayern sind durchwachsen

Mittwochnacht nimmt die Wolkendichte wieder zu. Der Tag beginnt dementsprechend stark bewölkt. Von Westen zieht Regen über den Freistaat. Mit Ausnahme der Mittelgebirge (Höchstwert: fünf Grad) wird es tagsüber zwischen sieben und elf Grad.

Gegen Ende der Woche klettert die Temperatur nach oben. Am Donnerstag sind bei schwachem Wind sogar bis zu 15 Grad möglich. Zum Wochenende wird es allerdings wieder kühler: Am Freitag sind nur noch drei bis sieben Grad vorhergesagt.

Aktuelles Wetter in Augsburg