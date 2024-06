Unwetter sorgen für vollgelaufene Keller und Unterführungen

Starke Regenfälle haben in Augsburg und den angrenzenden Landkreisen am Mittwochabend zu zahlreichen vollgelaufenen Kellern und überfluteten Unterführungen geführt.

Die Feuerwehr war laut eigenen Angaben an vielen Orten im Einsatz, um Wasser aus Kellern abzupumpen. Auch einige Unterführungen waren voll Wasser gelaufen und für Fahrzeuge nicht mehr befahrbar. Die Einsatzkräfte mussten einige Menschen retten, da sie mit ihren Fahrzeugen in solche überflutete Bereiche gefahren waren. So wurden die Einsatzkräfte im Augsburger Stadtteil Spickel zu einer überfluteten Unterführung gerufen, in der ein Autofahrer nicht weiter kam. Dieser hatte sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte aber bereits selbst aus der Lage befreien können.



(dpa)