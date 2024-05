Zunächst nur wenige Einsätze nach Gewittern am Alpenrand

Nach Unwetterwarnungen wegen schwerer Gewitter, Starkregen und Hagel am Alpenrand sind am Montag zunächst keine größeren Probleme gemeldet worden.

Nach Angaben der Integrierten Leitstellen (ILS) in Kempten im Allgäu und Weilheim in Oberbayern mussten die Einsatzkräfte in den Regionen bis zum späten Nachmittag nur selten ausrücken.

Ein Sprecher der ILS in Weilheim sprach von zehn Einsätzen wegen überschwemmter Straßen, verstopfter Gullys und kleinerer Bäume, die über Fahrbahnen ragten. Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Montagnachmittag unter anderem für München und Landkreise im Osten der Landeshauptstadt vor Gewittern mit Starkregen von bis zu 35 Litern pro Quadratmeter und Stunde. Auch Sturmböen mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde und Hagelkörner mit einer Größe bis zu zwei Zentimetern seien möglich.

