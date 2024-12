Wie wird das Wetter in Augsburg an Weihnachten?

Viele Menschen freuen sich schon seit Monaten auf Weihnachten. Das hat viele Gründe: die besinnlichen Tage, Zeit für die Familie oder sich selbst zu haben, die Liebsten zu beschenken, den Alltag einmal hinter sich zu lassen. Um in die richtige Stimmung zu kommen, gehört für viele gemütliches Wetter mit kalten Temperaturen zu den Feiertagen. Im besten Fall sogar weiße Weihnachten. Wenngleich - wie so oft - keine dicke Schneeschicht zu erwarten ist, so bleibt die Frage: Wie wird das Wetter an Heiligabend und den beiden Weihnachtsfeiertagen in Augsburg?

Weiße Weihnachten in Augsburg? Eher unwahrscheinlich

Weiße Weihnachten sind selten in Augsburg. Auch im Jahr 2024 stehen die Chancen darauf eher schlecht. Doch den Vorhersagen zufolge, sollte es dennoch zumindest gemütliches Kuschel-, Fernseh- und Bescherungswetter geben.

So geht der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seiner Zehn-Tage-Vorhersage für Deutschland davon aus, dass es an Heiligabend, dem 24. Dezember 2024, zwar teils zu Schneefall kommen könnte, jedoch wohl nur an den Alpenrändern. Doch auch dieser soll im Laufe des Tages nachlassen. Stattdessen setzen in großen Teilen des Landes schon gegen Vormittag Regenfälle ein. Dieser Regen bleibt den Tag über bestehen. In der Nacht auf Mittwoch, dem ersten Weihnachtstag, ist es stark bewölkt bis bedeckt.

Wettervorhersage für Augsburg an Weihnachten: Regen und Kuschelwetter

Am ersten Weihnachtstag, dem 25. Dezember, sowie am zweiten Weihnachtstag, dem 26. Dezember, erwartet der DWD ruhiges Hochdruckwetter. Es soll stark bewölkt bis bedeckt sein - insgesamt also trüb und dabei überwiegend trocken und mild in Deutschland.

Gebietsweise kann es aber zu Nieselregen oder auch stärkerem Regen kommen. Nachts soll es im Süden des Landes Frost geben.

So wird das Wetter in Augsburg an Heiligabend, dem 1. und 2. Weihnachtstag

Auch das Online-Wetterportal wetter.com geht nicht von Schnee an Weihnachten aus. Für Augsburg werden für Heiligabend sowie den ersten und zweiten Weihnachtstag folgendes Wetter und Temperaturen vorhergesagt:

Heiligabend, 24. Dezember: Regen, Temperaturen zwischen 2 und 4 Grad

1. Weihnachtstag, 25. Dezember: Regen, Temperaturen zwischen 3 und 5 Grad

2. Weihnachtstag, 26. Dezember: Wolkig, 3 bis 5 Grad, möglicherweise Chancen auf ein wenig Sonne