Vermisster Mann tot aufgefunden

Ein seit rund einem Monat vermisster Mann ist in Wiesbaden tot am Rheinufer gefunden worden. Die Leiche habe in einem Dickicht gelegen, teilte die Polizei mit. Hinweise auf eine Straftat lägen nicht vor, die Todesursache müsse noch ermittelt worden.

Eine Bekannte hatte den 45-Jährigen am 12. Juni als vermisst gemeldet. Ergänzend zu den Maßnahmen der Polizei gab es eine private Suchaktion von Bürgerinnen und Bürgern. Sie entdeckten die Leiche am frühen Mittwochabend am Ufer in Mainz-Kostheim, in diesem Stadtteil hatte der Mann gelebt.