So kurbeln die Adele-Konzerte Münchens Wirtschaft an

Plus Für die Konzerte der Sängerin Adele werden im Sommer 2024 Hunderttausende Menschen nach München reisen. Die Hotelpreise haben sich schon jetzt mehr als verdoppelt.

Von Bianca Dimarsico

AC/DC, Taylor Swift, Adele: Der Sommer 2024 wird für München ein Sommer der Megaevents. Die britische Sängerin Adele wird ganze zehn Konzerte spielen, ursprünglich angedacht waren vier. Doch der Ansturm war immens – also wurde kurzerhand aufgestockt. Zehn Konzerte, das heißt: 800.000 Menschen aus ganz Europa strömen im August nach München - und Hunderte Millionen Euro. Welche Auswirkungen hat das Mega-Event auf die Landeshauptstadt und was halten Adele-Fans von den hohen Ticketpreisen?

Welche Dimensionen der Hype um die Adele-Shows annimmt, sieht man mit einem Blick in Kleinanzeigen-Onlineportale. Tickets werden dort für mehrere Hundert Euro verkauft, ebenso wie Hotelbuchungen. Denn wer im August in ein Münchner Hotel einchecken will, muss sich auf erhöhte Preise einstellen. An den Konzertabenden sind Zimmer teilweise nur noch für 300 Euro und mehr verfügbar. Aktuell kostet etwa eine Nacht im Holiday Inn Express München Messe am 24. August 549 Euro. Einen Monat früher zahlt man für das gleiche Zimmer 199 Euro. Im Hilton Garden Inn an der Münchner Messe kostet eine Nacht im Adele-Monat 380 Euro. Einen Monat vorher zahlt man nur die Hälfte.

