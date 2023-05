Wittelsbacher

Ludwig Prinz von Bayern will am Samstag "bayerisch, sympathisch" heiraten

Plus Der Ururenkel des letzten bayerischen Königs führt die Kriminologin Sophie-Alexandra Evekink vor den Traualtar. Es wird groß gefeiert – mit prominenten Gästen.

Er ist eine Art bayerischer Prinz William. Denn wäre der Freistaat noch eine Monarchie, würde er eines Tages König: Ludwig von Bayern. Zwar ist die Wittelsbacher-Herrschaft seit 1918 Geschichte, doch kokettiert wird in Bayern noch immer mit der guten alten Zeit. Sichtbar wird diese eigentümliche Mischung aus Folklore und Tradition spätestens am Samstag. Dann weht zur Hochzeit von Ludwig Prinz von Bayern, geboren in Landsberg am Lech, wieder ein Hauch der alten Monarchie durch München. 700 Gäste sind zur Trauung des 40-Jährigen mit Sophie-Alexandra Evekink, 32, geladen. Darunter ist auch Ministerpräsident Markus Söder ( CSU). Gebirgsschützen, Trachtenvereine und Fahnenabordnungen werden ein Spalier bilden, wenn das Paar am Vormittag in der Theatinerkirche zum Altar schreitet.

Gegen 11 Uhr sollen sie sich das Jawort vor Kardinal Reinhard Marx, dem Erzbischof von München und Freising, geben. Am Nachmittag findet dann ein großer Empfang auf Schloss Nymphenburg statt. Und doch sind die Wittelsbacher und das Brautpaar bemüht, den Anschein übermäßigen Pomps zu vermeiden. Prinz Ludwig sagt, die Hochzeit solle ein Fest ohne imperialen Glanz werden. Ganz im Gegensatz also zur Krönung von Charles III. neulich in London. „Bayerisch, sympathisch“, so soll die Vermählung wirken, sagt Ludwig. Die historischen Kutschen der Wittelsbacher bleiben daher im Museum. Im Oldtimer geht es für das Brautpaar stattdessen nach der Vermählung vom Odeonsplatz nach Nymphenburg.

