Wiesn 2023: In fünf Zelten kann man noch reservieren

Kurz vor dem Start des Oktoberfests sind die Planungen schon fast abgeschlossen. Doch auch jetzt gibt es noch Chancen für diejenigen, die einen festen Platz im Zelt wollen.

Der Start des Oktoberfests steht kurz bevor – und die Reservierungen in den meisten Festzelten sind bereits ausgebucht. Das geht aus einer Übersicht auf der offiziellen Buchungsseite des Oktoberfests hervor. Demnach sind jedoch noch einzelne Tage in verschiedenen Zelten übrig, in denen Reservierungen noch möglich sind. Vergleichsweise viel Platz scheint noch in der Festhalle Schottenhamel und im Schützen-Festzelt zu sein.

Während im Schützenzelt noch an vier Tagen reserviert werden kann, sind im Schottenhamel noch an sieben Tagen Plätze frei. Drei Optionen bieten sich noch im Hacker-Festzelt, einen Tag mit noch offenen Plätzen gibt es jeweils im Armbrustschützenzelt und der Kalbsbraterei.

Was eine Reservierung auf der Wiesn 2023 bedeutet

Die Reservierung selbst ist übrigens kostenlos – damit verbunden ist jedoch ein Mindestverzehr von in der Regel zwei Maß Bier und einem Brathendl, in einzelnen Bereichen kommt ein Verzehrgutschein von 15 Euro hinzu, der gekauft werden muss.

Wie in fast jedem Jahr hat sich auch nun der Bierpreis auf dem Oktoberfest wieder erhöht. Er liegt inzwischen bei bis zu 14,50 Euro pro Maß. Auch Wasser kostet inzwischen über 10 Euro.

Am 16. September beginnt wieder das Oktoberfest in München

Wer die Wiesn trotzdem besuchen will, aber sich jetzt nicht zu einer Reservierung durchringen kann, hat trotzdem gute Chancen, in eines der Zelte zu kommen – zumindest, solange er in keiner allzu großen Gruppe unterwegs ist. Ein Viertel der Tische muss verpflichtend immer für Besucher ohne Reservierung freigehalten werden, an Wochenenden und Abenden sogar teils die Hälfte. In den Biergärten sind Reservierungen gar nicht möglich.

Das berühmteste Volksfest der Welt startet wieder am Samstag, 16. September. Im vergangenen Jahr fand es nach zwei Jahren Pause aufgrund der Corona-Pandemie erstmals wieder statt. Heuer wird das Fest besonders lange dauern: Weil der Feiertag am 3. Oktober auf einen Dienstag fällt, wird die Wiesn bis dahin um zwei Tage verlängert.

Reservieren kann man übrigens telefonisch bei den Festzelten selbst oder unter oktoberfest-booking.com.