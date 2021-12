Fliegerbombe in Würzburg gefunden

In Würzburg ist am Donnerstagabend eine Fliegerbombe entdeckt worden. Die Entschärfung ist für heute Nachmittag geplant, vorher müssen Anwohner ihre Wohnungen verlassen.

In Würzburg im Stadtteil Dürrbachau ist am Donnerstagabend eine Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die Bombe wurde bei Bauarbeiten auf einem Betriebsgelände in der Friedrich-König-Straße gefunden, die Straße liegt zwischen dem Main und Bahngleisen. Die Entschärfung ist für Freitagnachmittag geplant, wie die Stadt Würzburg mitteilt. Der Blindgänger soll gegen 15 Uhr entschärft werden. Ab 14 Uhr soll die Evakuierung der umliegenden Häuser stattfinden. Betroffen ist ein Radius von circa 500 Metern um den Bombenfundort.

Nach Fund einer Fliegerbombe: Bahnstrecke und Straßen in Würzburg gesperrt

Auch einige Verkehrsadern werden beeinträchtigt: Die Bahnstrecke Würzburg-Aschaffenburg, die Bundesstraße 27 und weitere Straßen müssen laut Mitteilung der Stadt Würzburg gesperrt werden. Die Entschärfung werde laut Kampfmittelräumdienst etwa zwei Stunden dauern.

Am Donnerstag explodierte eine Fliegerbombe in München

Erst am Donnerstag war in München an der Donnersbergerbrücke eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg explodiert. Vier Menschen wurden verletzt. Es entstand ein Milionenschaden.

Immer wieder werden in Deutschland Fliegerbomben entdeckt. Besonders an Bahngleisen oder in Industriegebieten, aber auch in Wohnvierteln tauchen die Bomben auf. In den meisten Fällen werden die Bomben erst bei Bauarbeiten entdeckt. Die Funde gehen überwiegend glimpflich aus.

