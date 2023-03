Würzburg

Menschen vor Messerstecher beschützt: Mutiger Kurde darf bleiben

Chia Rabiei (links) und sein Anwalt Roj Khalaf vor Beginn der mündlichen Verhandlung am Verwaltungsgericht in Würzburg.

Plus Bei der Messerattacke in Würzburg 2021 riskierte er sein Leben, um andere zu schützen. Ihm selbst drohte jetzt die Abschiebung. Wie der Richter das Urteil begründete.

Chia Rabiei weint vor Freude, als er das Urteil hört: Er darf in Deutschland bleiben. Das hat das Verwaltungsgericht im unterfränkischen Würzburg am Montag entschieden. Es gab Rabieis Klage gegen die Ablehnung seines Asylantrags statt. Dem Kurden drohte die Abschiebung in den Iran, nachdem das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge eben seinen Antrag auf Asyl im September 2022 abgelehnt hatte.

