Mann findet Lkw nicht und schläft in fremdem Auto

Den eigenen Lkw verloren und ein fremdes Auto für ein Nickerchen gefunden: Ein Autowaschanlagenbesitzer hat in Straubing einen Mann beobachtet, der in sein Auto gestiegen ist. Der Fremde stellte sich als 44 Jahre alter Lkw-Fahrer heraus, der am Samstag seinen Transporter geparkt und stark alkoholisiert nicht wieder gefunden hatte, wie die Polizei mitteilte.

Helfen konnte demnach per Telefon die Frau des 44-Jährigen. Sie ortete den Lkw ihres Mannes gut einen Kilometer entfernt in einer Nebenstraße. Da er in seinem Zustand nicht gefahren war und nichts beschädigt hatte, erwarten den 44-Jährigen keine Konsequenzen. Nur seinen Schlüssel müsse er sich bei der Polizei wieder holen, wenn er seinen Rausch ausgeschlafen habe.