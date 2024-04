Prozess um Beleidigung des Virologen Drosten geht weiter

Der Virologe Christian Drosten soll im Sommer 2022 auf einem Campingplatz massiv angefeindet worden sein. Der Prozess um den Vorfall wird nun fortgesetzt.

Vor dem Amtsgericht Waren wird am Donnerstag (10.00 Uhr) der Prozess wegen mutmaßlicher Beleidigung des Virologen Christian Drosten auf einem Campingplatz an der Mecklenburgischen Seenplatte fortgesetzt. Angeklagt sind ein 49-jähriger Mann und eine 51-jährige Frau, die den Wissenschaftler im Sommer 2022 beschimpft haben sollen. Das Gericht geht davon aus, dass am Donnerstag ein Urteil fällt, sofern es keine Beweisanträge mehr gibt. Zuvor wird noch die Zeugenaussage eines Polizeibeamten erwartet. Gegen eine weitere Angeklagte wurde das Verfahren inzwischen wegen Geringfügigkeit eingestellt.

Drosten, einer der bekanntesten Experten während der Corona-Pandemie, hatte in dem Verfahren geschildert, die Beschimpfungen seien mit einem großen Hass gegen seine Person einhergegangen. Dem angeklagten Mann wird auch öffentliche Verleumdung und versuchte Nötigung vorgeworfen. Er soll laut Anklage von seinem Handy aus Fotos von Drosten ohne dessen Einwilligung in eine Gruppe im Messaging-Dienst Telegram mit 250 Teilnehmern gepostet haben.

(dpa)