Wegner gibt Stimme für Europawahl ab

Rund 2,5 Millionen Berlinerinnen und Berliner sind zur Europawahl aufgerufen. Auch Berlins Regierender Bürgermeister hat am Sonntagmorgen sein Kreuz für die Wahl gesetzt.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner ( CDU) hat seine Stimme für die Europawahl abgegeben. Wegner kam am Sonntagmorgen zum Wahllokal in der Grundschule am Ritterfeld in Berlin-Spandau.

"Meine große Hoffnung ist tatsächlich, dass viele Berlinerinnen und Berliner wählen gehen und dass wir ein klares Signal setzen für Demokratie, für Freiheit, für Zusammenhalt und nicht für Spaltung", sagte Wegner der dpa am Sonntag.

Rund 2,5 Millionen Berlinerinnen und Berliner sind zur Europawahl aufgerufen. Seit 8.00 Uhr haben die Wahllokale geöffnet, sie schließen um 18.00 Uhr.

(dpa)