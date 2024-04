Auseinandersetzung mit politischem Hintergrund: Verletzte

Bei einer Messerstecherei mit politischem Hintergrund zwischen drei Angreifern und einem weiteren Mann sind in Berlin drei Beteiligte schwer verletzt worden.

Die Auseinandersetzung zwischen den drei Männern und einem 23-Jährigen begann laut Polizei im Flur eines Hauses in der Wichertstraße in Prenzlauer Berg. Nach einem Bericht der "B.Z." sollen die drei Männer zur linksextremen Antifa gehören und den vierten Mann von der rechtsextremen Partei III. Weg überfallen haben. Die Polizei bestätigte, dass es bei der Gewalttat am Donnerstagabend um Politik ging.

Die vier Männer setzten ihre Auseinandersetzung auf einem Spielplatz vor dem Haus fort. Zeugen alarmierten die Polizei, die den 23-jährigen mit Verletzungen antraf. Zwei der drei weiteren Männer im Alter von 31 und 32 Jahren wurden in der Nähe festgenommen. Auch sie waren verletzt. Der vierte Mann konnte fliehen. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Der für extremistische Taten zuständige Staatsschutz der Kriminalpolizei im LKA ermittelt.

(dpa)