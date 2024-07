Gefährliche Flüssigkeit in Fabrik in Britz ausgetreten

Die Feuerwehr wird am Mittag in den Berliner Süden gerufen. Das Gebäude wurde geräumt, es gibt einen Verletzten.

Wegen einer ausgelaufenen gefährlichen Flüssigkeit ist die Berliner Feuerwehr in einer Fabrik in Berlin-Britz im Einsatz. Weil die Halle in der Waldkraiburger Straße schnell geräumt wurde, ist die Gefährdung sehr gering, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Ein Mensch klagte demnach über Kopfschmerzen und war benommen. Er wurde in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr half dem Betreiber beim Abpumpen der Flüssigkeit, die in einem Behälter aufgefangen wurde. Die Feuerwehr war mit 50 Kräften im Einsatz, sagte der Sprecher. Um welche Flüssigkeit es sich genau handelt, war zunächst nicht klar, sie soll leicht brennbar und giftig sein.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

(dpa)